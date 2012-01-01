 Arm新姿态 带来安全与视觉更新

11月8日的2017 Arm年度技术论坛上，Arm计算产品事业部高级营销总监Ian Smythe和Arm多媒体处理部门高级产品经理Roger Barker向大家分享了Arm为互联设备所提供的安全基础支持、以及全新的显示处理器IP。

至顶网个人商用频道 11月15日 北京消息（文/董培欣）：

11月8日的2017 Arm年度技术论坛上，Arm计算产品事业部高级营销总监Ian Smythe和Arm多媒体处理部门高级产品经理Roger Barker向大家分享了Arm为互联设备所提供的安全基础支持、以及全新的显示处理器IP。

全新平台安全架构(PSA) 为IoT设备定义安全

随着物联网技术的迅猛发展，预期到2021年将有2000亿颗可以作为物联网核心控制器的Arm芯片被Arm的生态系统合作伙伴生产及使用。这个数字几乎是古往今来曾居住在地求累计人口总数（1080亿）的2倍，这意味着未来人们的衣、食、住、行将被物联网包围。

但是物联网设备脆弱的安全认证管理方式，正在为物联网安全鸣响了警钟。美国最主要的 DNS 服务商Dyn曾遭遇大规模物联网设备DDoS攻击，导致Twitter、Spotify、Netflix、AirBnb、CNN、华尔街日报等数百家网站无法访问。采用开源软件，通常默认联网的物联网设备，很容易被黑客攻击。除了网络攻击之外，物联网安全问题，还会给人们带来个人信息泄露危机。通过物联网设备的漏洞、后门，黑客可以轻松撑握到用户的财产信息、乃至于轻松控制通过物联网控制的自动驾驶汽车、用户用物联网控制的房门……

针对愈发严重的物联网安全问题，Arm宣布推出首个行业通用框架——平台安全架构(PSA，Platform Security Architecture)，用以打造安全的互联设备。

在本届2017 Arm年度技术论坛上，Arm计算事业部的资深市场营销总监Ian Smythe和Arm安全系统与技术副总裁Marc Canel先生，向我们介绍了Arm的平台安全架构（PSA）以及相关的IP。

Arm的IP在硬件方面主要是由两块组成，一个是Arm CryptoIsland-300高度集成式安全子系统的全新系列，还有一个是Arm SDC-600安全调试通道。

• Arm TrustZone CryptoIsland – 它是高度集成式安全子系统的全新系列，旨在实现片上智能卡级别的安全性。第一代产品 CryptoIsland-300 面向需要高度隔离性和安全性的应用，例如LPWA、存储以及汽车等。

• Arm CoreSight SDC-600安全调试通道 – 随着物联网用例的不断演进，更多设备在其寿命周期内需要进行调试。SDC-600 能在不牺牲系统安全性的情况下，支持完整的调试功能，并集成了调试访问的专用验证机制。

针对IoT相关标准，Arm提出了4步模型。首先，针对设备的身份必须是唯一的；第二，可信赖的已知启动程序；第三，如果发生任何潜在问题，都必须要实现软件升级；第四，基于证书的认证，也就是说确保与你实现通信的设备确实是可信赖的，而不是伪造虚假的设备。

前段时间这些物联网设备被劫持用来做DDoS攻击，其实是利用了物联网设备设计相同默认管理密码这一漏洞。用PSA的方式，设备会使用基于健全认证的证书来保护设备自己的体系。从而可以避免黑客利用登录漏洞，对物联网设备进行劫持。

目前Arm 正积极行动让其合作伙伴们能够全面地进行PSA架构测试，将所有合作伙伴共同纳入Arm的“安全契约”生态系统当中。

上面图片中的厂商已经成为了Arm的平台安全架构(PSA)合作伙伴，今后将有越来越多的合作伙伴参与其中。

Arm全新显示解决方案

除了平台安全架构(PSA)之外，Arm计算事业部的资深市场营销总监Ian Smythe还为我们介绍了Arm全新推出的显示解决方案。

Arm的显示解决方案由三部分组成：

Mali-D71显示处理器

Mali-D71显示处理器保证能够在VR设备当中实现4K120帧率的像素吞吐量。同时这个Mali-D71显示处理器有几个重要的优势：降低GPU的工作负载；具备出色的图像处理能力，比如说图像的叠加还有旋转等等处理能力，并且可以降低30%的系统功耗。因为在处理视频、流媒体数据的时候，必须更好对数据流进行管理，同时也是希望尽可能降低系统的延迟。Mali-D71显示处理器在系统容忍延迟度方面，Arm实现了4倍的延迟容忍度。

Arm CoreLink MMU-600

显示系统会产生海量的数据。Arm CoreLink MMU-600是一个效率非常高的显示流量管理系统，它的性能是前代产品的三倍，同时面积缩减了一倍。与此同时它也能够提供优良内容保护性能，还可以具备可扩展能力。通过将Arm CoreLink MMU-600专属渲染版本与Mali-D71紧密结合，能节省55%的芯片面积，并通过在实时路径上将MMU的延迟隐藏起来，从而降低50%的延迟度。

Assertive Display 5

Assertive Display 5是一个显示管理内核，主要负责管理数据。对Arm来说非常重要的挑战是怎样处理HDR的海量数据，即便在标准屏幕上面，也能够实现非凡的性能。所以Arm Assertive Display 5功能就是对内容实现映射。下图是Assertive Display 5开和关的对比效果。

同时，它还有一个功能就是实现亮度调整或者说亮度修正。借助Assertive Display 5，我们能够获得更加出色的色彩亮度。

这三个产品共同助力Arm合作伙伴与OEM厂商开发创新解决方案，顺应现今显示技术的颠覆式发展。得益于Arm 显示解决方案，显示IP现在能为设备制造商提供真正的竞争优势，不仅能改善用户经验，还能降低功耗并延长电池续航力。今日发布的方案代表着Arm一直以来的承诺——致力提供最好的VR与HDR体验。Arm期盼持续推动显示技术的创新，延续自身的领先优势。