NVIDIA与百度携手合作 共谱人工智能时代恋曲

百度：百度不是互联网企业，百度是一个AI企业。NVIDIA：NVIDIA是一家人工智能计算公司。本周三，百度在京举办了AI开发者大会(Baidu Creat 2017)，并且宣布了与NVIDIA的合作情况。两家AI公司打算联合起来“搞事情”?昨日，NVIDIA及百度的几位高管接受了...

至顶网个人商用频道 07月07日 北京消息（文/陶婧婕）百度：百度不是互联网企业，百度是一个AI企业。NVIDIA：NVIDIA是一家人工智能计算公司。

本周三，百度在京举办了AI开发者大会(Baidu Creat 2017)，并且宣布了与NVIDIA的合作情况。两家AI公司打算联合起来“搞事情”?昨日，NVIDIA及百度的几位高管接受了至顶网的采访，并就双方具体的合作细节以及目标进行了深入的沟通。

NVIDIA全球副总裁郑义陶表示，目前NVIDIA与百度在AI领域的合作是四大块。一、将下一代NVIDIA Volta运用到百度云，为云客户提供世界上领先的深度学习平台;二、采用NVIDIA的DRIVE PX作为百度自动驾驶汽车计划的平台，并与中国主要汽车制造商合作开发自动驾驶汽车;三、为NVIDIA Volta GPU优化百度的PaddlePaddle开源深度学习框架，将其广泛提供给学术界和研究人员;四、NVIDIA SHIELD TV添加百度的对话式人工智能系统“Duer OS”，为中国消费者提供人工智能功能。

云和数据中心人工智能：提供更方便的AI服务给到最终用户

NVIDIA与百度合作四大块，第一块以及第三块主要是面向云和数据中心。

百度宣布将部署NVIDIA HGX架构与Tesla Volta V100和Tesla P4 GPU加速器，用于数据中心的人工智能训练和推理。结合百度的PaddlePaddle 深度学习框架和NVIDIA的TensorRT深度学习推理软件，研究人员和公司可以利用最先进的技术开发产品和服务，实时了解图像、语音、文字和视频。

百度基础技术负责人、百度云联席总经理刘炀表示，百度的数据中心很早就开始使用NVIDIA的GPU，很早以前就在和NVIDIA在很多技术上开展合作。今天百度已经推出基于NVIDIA Pascal架构下的云服务，接下来也会和他们一起合作，尽早地在云上提供基于Volta架构的GPU服务。

PaddlePaddle于2013年开源，目前用于开发百度搜索排名，图像分类服务，实时语音理解，视觉人物识别等百度内部数十条产品线业务，及其他外部开发者利用人工智能的服务。

百度研究院院长、深度学习技术与应用国家工程实验室主任林元庆表示，百度希望把PaddlePaddle做成中国最大的深入学习的框架，而NVIDIA是百度最重要的合作伙伴。

从NVIDIA的角度来讲，希望与百度在研究层面、部署层面实时合作。NVIDIA中国区总经理张建中表示，GPU无论是云端还是终端都可以提供更方便的AI服务给到最终用户，因为NVIDIA研发的目的最后还是要让用户得到AI的服务。

自动驾驶人工智能：希望汽车能够解放人类

自动驾驶是百度跟NVIDIA都十分看重的领域，目前，百度与NVIDIA已展开密切合作，在百度AI开发者大会上，百度宣布已经选择NVIDIA的DRIVE PX 2 AI超级计算机作为其自动驾驶汽车平台。

关于合作模式，百度智能驾驶事业部技术总经理张少宇给出了详细的解释，百度比较擅长的就是地图、数据、算法这些方面，但是百度也需要一个实时的车载平台，NVIDIA正好给百度提供了这种平台。

另外，NVIDIA已成为Apollo生态合作伙伴。Apollo(阿波罗)是百度推出的一个开放的、完整的、安全的平台，将帮助汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴结合车辆和硬件系统，快速搭建一套属于自己的自动驾驶系统。Apollo开放平台从服务器到汽车都使用到NVIDIA技术，包括Tesla GPU和NVIDIA DRIVE PX 2，以及CUDA和TensorRT在内的NVIDIA软件。

张建中表示，NVIDIA和百度的合作是作为目前Apollo的标准计算平台，提供的是一个大的生态系统。这个生态系统下面是一个云的强大计算平台让汽车实现自动驾驶，NVIDIA的驾驶平台是GPU，也叫做Drive PX2，可以提供强大的计算力。NVIDIA的软件系统在Apollo里面也扮演了很重要的角色，Drive PX2之上我们有很多不同的SDK集成在系统当中，包括Drive-Net，可以去做感知、定位以及各种不同的服务给到用户。

除了NVIDIA与百度，汽车制造商也是Apollo的重要组成部分。在百度AI大会上，奇瑞、一汽、长安、长城等中国汽车制造商宣布将加入Apollo生态合作伙伴联盟。而不同汽车制造商的自动驾驶分级不同，需求也各不相同。

张少宇表示，整个汽车就是一个非常复杂的集成体系，自动驾驶引入了更多业内生态链的伙伴进来，每个车厂自身的车的定位要做的功能，包括自动驾驶的功能其实是不太一样的，面临的传感器就不一样，收集的数据也不一样，所依赖的计算算法和硬件也不一样。虽然百度提供数据NVIDIA提供硬件，但都不是一模一样的，根据不同的车厂需求可能会落到不同的算法和不同的芯片。

关于自动驾驶的终极目标——4级自动驾驶、无人驾驶，百度跟NVIDIA也给出了相应的答案。张少宇表示，无人车三年商用和五年量产的目标(2016年提出)，百度内部还从来没有说过改变;张建中则表示，即使是实现到Level5(4级自动驾驶、无人驾驶)最高级别的功能，NVIDIA也有能力做到这一点，NVIDIA希望汽车能够解放人类，复杂的事情简单化，让机器人服务我们做更多机器该做的事情，而不是人该做的事情。

智能家居：通过DuerOS直接和SHIELD进行人机互动

SHIELD是NVIDIA即将推出的一款智能家居产品，它能够提供最好的流媒体、游戏和对话式人工智能系统。

张建中表示，希望设备能够通过DuerOS能够直接和SHIELD进行人机互动的操作，这样每个用户就可以简简单单地通过语音的方式直接控制SHIELD的设备，而不需要像传统的方式那样靠摇控器、按钮和手柄等等。

DuerOS在SHIELD上部署的基本功能是查询天气和聊天等等，NVIDIA主要的目的是通过云的方式控制、使用、操作这个设备，解放用户的双手，不需要Touch摇控器去互动。至于后期需要增加的功能，NVIDIA的产品经理会根据中国用户的需要让他们有更方便和更好的应用体验。

人工智能时代，仅凭着单打独斗是不行的，百度跟NVIDIA都深谙此道。就像张建中说的那样，百度是一家人工智能公司，NVIDIA也是，所以两家的合作就是AI的合作。两家都是要靠AI成功的，所以这种合作是非常密切的。这四个领域是NVIDIA与百度合作的大方向，也是他们要全力以赴做好的。