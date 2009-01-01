NEC面部识别系统在华盛顿杜勒斯国际机场开始测试

NEC美国公司与美国海关边境保护局(CBP)携手在华盛顿杜勒斯国际机场进行NEC面部识别系统的测试。从6月上旬开始，此测试以经由阿联酋航空公司登机口飞往阿拉伯联合酋长国（UAE）的航班为对象开始实施。

NEC美国公司与美国海关边境保护局(CBP)携手在华盛顿杜勒斯国际机场进行NEC面部识别系统的测试。

从6月上旬开始，此测试以经由阿联酋航空公司登机口飞往阿拉伯联合酋长国（UAE）的航班为对象开始实施。

用于测试的NEC面部识别系统采用了NEC最先进的AI技术群“NEC the WISE”中识别精度排名世界第一的面部识别引擎“NeoFace”，以此协助判断出境者是否为本人，力图借此加强机场安全及提高登机效率。

需要指出的是，此次测试是继亚特兰大哈兹菲尔德-杰克逊国际机场之后的又一典范，它是美国联邦政府推行的应用生物识别技术验证出境者身份的出境项目测试的一环。

NEC专注面部识别技术开发30余年，在世界上40多个国家导入超过100套应用了NEC面部识别技术的系统。未来，NEC将继续向美国等世界各国提供应用面部识别技术的解决方案，为实现安心安全的社会做贡献的同时，扩大NEC安全事业在全球范围内的成长。

NEC集团致力于在全球范围内推进社会解决方案，提供安心、安全、高效、公平的社会价值，将先进的ICT技术与知识相融合，为实现更加光明更加丰富多彩的高效社会尽一份力量。