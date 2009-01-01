世界智能驾驶挑战赛（WIDC）开幕：智能改变世界，创新驱动未来

2017年6月28日，由中国汽车技术研究中心、中国生产力促进中心协会、中国人工智能学会智能驾驶专业委员会共同承办世界智能驾驶挑战赛(WIDC)在中国汽车技术研究中心天津测试基地拉开帷幕。

至顶网个人商用频道 06月28日 北京消息（文/陶婧婕） 这是一个智能的时代，围绕着人们日常生活的所有终端设备都朝着智能化的方向发展，汽车也不例外。

2017年6月28日，由中国汽车技术研究中心、中国生产力促进中心协会、中国人工智能学会智能驾驶专业委员会共同承办世界智能驾驶挑战赛(WIDC)在中国汽车技术研究中心天津测试基地拉开帷幕。

中国汽车技术研究中心党委书记于凯致辞，他表示中国高度重视智能汽车的发展，世界智能驾驶挑战赛(WIDC)以“智能改变世界，创新驱动为未来”为主题，致力于打造世界级智能汽车品牌赛事。该赛事定位于定位于行业高端交流平台和技术实践测评标尺，旨在通过汽车智能化功能测试、汽车自动驾驶测试和汽车智能网联测试等一系列立体化、实践性、全方位的测评，为国家决策、产品技术提升、社会消费认知提供权威、公正、第三方的测评服务。

中国工程院院士、中国人工智能学会理事长李德毅表示，智能驾驶作为纯技术研究的历史已经翻篇了，他认为全球智能驾驶领域三分天下，一是以特斯拉为主的辅助驾驶，二是以google为代表的企业，最后是英特尔(收购mobileye)等企业。

据了解，世界智能驾驶挑战赛(WIDC)由无人驾驶组、智能辅助组、信息安全组三个组别组成。无人驾驶组比赛设置了15个关键测试区;智能辅助组比赛包含自动泊车(AP)、自动紧急制动(AEB)、车道偏离预警与保持(LDW&LKA)三个测试项目，主要针对装有智能辅助驾驶系统的车辆进行测评;信息安全组比赛主要针对具有智能化功能的汽车进行信息安全的攻防测评。

无人驾驶组共有18只代表队参赛，分别是：

智能辅助组分为P组及O组，P组有11支参赛队伍，分别是：

智能辅助组O组共有9支参赛团队，包括：

信息安全组有24支共有代表队，分别是：

6月30日下午在梅江会展中心举办世界智能驾驶挑战赛(WIDC)颁奖典礼，比赛的最终结果也会一同公布。

下面是世界智能驾驶挑战赛(WIDC)参赛车队精彩图片展示：