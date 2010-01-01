AMD Forrest Norrod：耗时5年打造EPYC 性能与性价比兼备

6月20日，在美国奥斯汀，AMD举办了EPYC(霄龙)7000系列高性能数据中心处理器的全球发布会。在本次活动上，至顶网采访到了AMD高级副总裁，企业、嵌入式和半定制事业部总经理Forrest Norrod，围绕EPYC(霄龙)7000系列高性能数据中心处理器新品...

至顶网个人商用频道 06月26日 北京消息（文/陶婧婕） AMD总裁兼首席执行官苏姿丰博士(Dr. Lisa Su)上任之初就揭示了AMD未来的三大策略，一、打造出伟大的产品;二、构建和加深与客户、合作伙伴的关系;三、简化运营，以更快的速度投入市场。而打造伟大的产品也成为了AMD首当其冲需要干的一件大事儿。

近期，AMD推出了一系列新品，包括第七代APU、北极星架构显卡、锐龙系列处理器、Radeon RX 500系列显卡等等。EPYC(霄龙)7000系列高性能数据中心处理器也在其中，这是AMD在淡出企业级市场几年之后，回归的第一步。而这些举措，可以说是AMD在打造伟大产品战略上迈出了一大步。

6月20日，在美国奥斯汀，AMD举办了EPYC(霄龙)7000系列高性能数据中心处理器的全球发布会。在本次活动上，至顶网采访到了AMD高级副总裁，企业、嵌入式和半定制事业部总经理Forrest Norrod，围绕EPYC(霄龙)7000系列高性能数据中心处理器新品给出了一个全方位的规划与布局。

关于EPYC名字的故事：新名字新起点

EPYC——这个名字并不符合AMD服务器产品线的命名规则，AMD是如何考量的呢?

据Forrest Norrod描述，在给最新的服务器处理器产品命名时，一共有三个选择，一是延续AMD服务器产品线的老品牌Opteron;二是随着Ryzen的品牌去命名;三是完全命名一个全新的品牌。他表示，我们都认为要给这个产品一个全新的名字，因为它代表了一个全新颠覆的新技术。如果我们延续用Ryzen的品牌，会让大家觉得，AMD把消费类台式机的产品提供给了数据中心市场，会让人产生迷惑。AMD服务器产品线要跟过去有一个了断，所以选择起一个全新的名字。

关于EPYC这个名字的起源，AMD则希望它完全能去表述一个全新的故事，展现一个全新的时代，特别是服务于数据中心的全新时代。EPIC这个英文单词是史诗级的意思，同时也代表一个新史诗的历程。但是，AMD不可能用EPIC这个英文单词去做商标，所以AMD把它改成了“EPYC”，这个“Y”同时也代表Ryzen，所以可以把它理解成新史诗，新起点。

诚意满满 耗时五年打造EPYC

AMD总共花了五年的时间打造EPYC。Forrest Norrod表示，最开始是在Dr. Lisa Su和Mark Papermaster的领导下，AMD进行了全新CPU Zen核心的研发，这是一个从无到有的设计，AMD在这项研发中花费了全部的技术研发精力，来打造这个高性能的CPU核心。然后再用Zen核心来打造EPYC，以发挥它更高的性能，更好的IO和内存，实现出色的系统级性能水准。

AMD EPYC搭载最多32颗高性能Zen核心，全线产品都是8通道DDR4内存和128个PCIe通道，在整数运算、浮点运算、内存带宽、I/O基准和负载等方面全面领先。EPYC共有12款产品(其中有三款型号后面有字母P，主要是针对单插槽解决方案优化的一个板块)，全线产品给用户提供多种选择，可以满足不同工作负载量的需求。

活动上，AMD还发布了Radeon Instinct(加速卡)，它可以跟EPYC很好的配合，实现非常专业的性能和性价比，更好的去服务HPC这个市场。

结识新朋友 不忘老朋友

在苏姿丰博士提到的AMD未来三大战略中，第二点就是构建和加深与客户、合作伙伴的关系。

在本次活动上，服务器制造商纷纷推出了搭载AMD EPYC 7000系列处理器的产品，其中包括HPE、戴尔、华硕、技嘉、英业达、联想、曙光、超微、泰安和纬创;虚拟机管理和服务器运行系统供应商微软、红帽和VMware表示将优化支持EPYC;Mellanox、三星电子和赛灵思等服务器硬件生态系统合作伙伴也在EPYC优化平台中表现突出。

AMD EPYC在全球的推广与部署，都需要AMD的“老朋友们”和“新朋友们”的支持。而在这之中，也发现了许多中国厂商的身影，包括百度、曙光等。

AMD和百度，还有另外一家中国的互联网提供商合作比较紧密，Forrest Norrod表示，AMD做的一切是希望能够通过EPYC更好地支持中国的互联网提供商业务。至于曙光，我们跟它也合作多年了，而且它是一个提供高性能解决方案的平台。AMD为中国的互联网提供商提供更多样化的解决方案，此外我们也跟合作伙伴建立了合资公司，共同打造针对中国市场而优化的服务器解决方案产品。

Forrest Norrod坚信将EPYC产品推向市场的过程是非常有竞争力的。AMD首要的聚焦点是要保证EPYC有非常好的质量，然后能够为AMD目标客户的负载提供很好的支持。

在x86服务器处理器市场，英特尔是领导者，而AMD是挑战者。目前，AMD想要一步一步脚踏实地做部署，慢慢收复失去的市场份额(AMD曾占据x86服务器处理器市场25%的份额)，而x86服务器处理器市场也需要像AMD这样的挑战者，去打破现有市场格局，注入新鲜血液重新焕发市场活力。