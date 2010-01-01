NEC参展INTERPOL World 2017

NEC 将参加7月4日～7日在新加坡举办的2017年国际警用、安防装备及技术展览会（INTERPOL World 2017）。

NEC 将参加7月4日～7日在新加坡举办的2017年国际警用、安防装备及技术展览会（INTERPOL World 2017）。

国际警用、安防装备及技术展览会是警察等执法机关和相关产业构筑合作关系的平台,以提供解决全球性安全课题的创新解决方案。

在此次展会上，将主要介绍NEC解决方案是如何利用通过面部识别技术及影像解析技术等NEC最先进的技术群“NEC the WISE”以及IoT技术，提早预知、解决现实世界及网络空间犯罪, 防患于未然。

此外，NEC应用了识别精度世界排名第一的NEC面部识别AI引擎“NeoFace”的面部识别系统,将被用于国际刑警组织世界大会入场管理。此系统可实现将事先采集的面部图像与现场受检者进行快速精准比对，从而为提高会场安全做出贡献。

NEC致力于在全球范围内推进社会解决方案，通过利用世界顶级高精度AI技术，不仅为警察及政府机关，也为企业提供助力构筑安心安全社会的多种多样的解决方案，不断扩大安全事业在全球的发展。

【出展概要】

1．为尽早破案做贡献

根据遗留在现场的犯罪痕迹，通过先进的生物识别认证・影像解析技术为尽早破案做贡献。

采用面部 ・指 纹等多种生物信息的个人身份认证解决方案

将夜间及暗处拍摄影像清晰化的影像锐化技术

可以锐化监视摄像头拍摄的人脸及车牌等图像的学习型超级分辨技术

支持收集 ・分析保存在 电子设备中的数据及数据畅通共享的电子犯罪搜查支援解决方案

2．为尽早预知・监测犯罪，防患于未然做贡献

基于监控摄像头、传感器的信息，利用先进的生物识别及影像解析技术，监测特定人物，尽早发现异常行动，为防止犯罪・事故发生做贡献。

采用 NEC 面部识别技术的影像监视解决方案 ( 应用案例：与可穿戴设备相结合 )

从大量影像中快速搜索在特定时间 ・地点 频繁出现的人物的解决方案

可以从监控影像中监测侵入 ・ 遗弃物品等可疑行为的系统

可以把握群体影像中混杂状况 ・ 监测异常的群体行为解析技术

可以将监视区域内发生的事故在地图上标注的可视化解决方案

【关于演讲】

7月5日（星期三）14点30分， NEC美国公司的Kris Ranganath将在国际刑警组织世界大会上发表以“环境安全”为主题的演讲。

另外，7月6日（星期四）13点50分，NEC的Daniel Lim将在将在展区内的INTERPOL World Theater发表以“数字身份”为主题的演讲。

NEC集团致力于在全球范围内推进社会解决方案，提供安心、安全、高效、公平的社会价值，将先进的ICT技术与知识相融合，为实现更加光明更加丰富多彩的高效社会尽一份力量。