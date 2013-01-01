迎战空气污染，风河携手英特尔与博世推出空气污染监测解决方案 

2016年世界卫生组织对全球城市环境空气污染的调查研究发现，在经济不发达国家，98%的人口稠密城市都面临着最严峻的城市环境空气污染问题。当城市空气质量下降，包括哮喘在内的肺部疾病，以及急性呼吸道感染的风险急剧增加。

2016年世界卫生组织对全球城市环境空气污染的调查研究发现，在经济不发达国家，98%的人口稠密城市都面临着最严峻的城市环境空气污染问题。当城市空气质量下降，包括哮喘在内的肺部疾病，以及急性呼吸道感染的风险急剧增加。

正面迎战空气污染

为了正面迎战空气污染，风河携手英特尔与博世，推出新型空气质量微气候监测系统（MCMS, Micro Climate Monitoring System）。该系统借助于传感器和软件来确保空气质量参数的快速精准测量。有了全面的空气质量数据，世界各地的城市管理者将有能力迅速采取行动，改善居民生活质量。

针对空气质量相关的EPA标准污染物，如颗粒物、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫和臭氧等，MCMS可提供全面的微气候数据测量能力。此外，MCMS还提供温度、环境、相对湿度、光（包括紫外线）、声音和压力等参数测量功能。相对而言，传统的环境监测系统需要大量的基础设施，投资大、操作复杂，而基于英特尔技术的博世MCMS提供了成本效益更佳的监测系统，能够有效地测量、管理和优化空气质量。

微气候监测系统应用广泛

MCMS可以提供智能数据，而且可以对环境空气污染进行实时分析，让城市社区可以开发多种多样的应用，例如帮助拥挤城区疏导调整交通流量，再例如基于空气质量来提供各种健身活动的建议。在工业和工厂环境中，它将有助于跟踪排放量，并帮助工人进行安全检查，以满足法规的要求。

在建筑工地，管理人员将能够及早发出警示信息，并提高工作效率，同时改善施工环境。在居民生活环境中， MCMS 可以用于提供关键信息，让房地产购买者、销售方和开发商获得环境空气质量的有效证据。设计紧凑灵便的测试设备可以在恶劣的气候条件下工作，而且具备远程监控能力，支持有线和无线网络传输 (Wi-Fi 和 3G) 。其中还包括了远程校准功能，以确保传感器获得高精度的环境数据。

风河物联网核心技术深获行业肯定

MCMS的核心动力来自风河面向边缘设备生命周期管理的Wind River® Helix Device Cloud、英特尔®物联网平台（Intel® IoT Platform）和强化的端到端安全解决方案。该解决方案以基于云的分析、数据管理和可视化软件为功能特色。其设计思路讲求实用性和良好的用户界面，与EPA标准内置的安全机制紧密相连，有助于为所有设备中的数据提供保障和防护。该解决方案非常易于扩展，可适应未来5G网络和其他机器对机器之间（M2M）互联互通的需要，从而使得英特尔和博世有能力提供这个成本效益非常高的解决方案，以便在城市里进行更广泛的部署、扩展覆盖面并持续优化。

Wind River HelixTM Device Cloud是一个运行在设备和云平台之间的预集成技术栈，不仅是风河Helix产品线的组成部分之一，也是Intel® IoT Platform的核心部分，可从边缘安全、智能设备管理、网关、网络和云平台等各层面推进物联网的发展。这个产品曾荣获“物联网推动产品奖（IoT Evolution Product of the Year Award）”和“互联世界物联网创新奖（Connected World IoT Innovations Award）”，其原因就在于它可以在基础网络设施与传感器、设备和机器之间建立高效、安全的连接，作为最具创意和技术进步的产品、服务和平台，显著增强物联网领域内技术进步和持续领先的势头。