苹果CEO 库克对特朗普公布之移民禁令表示不满

苹果公司CEO蒂姆-库克表示，该公司“如果失去移民，苹果公司将不复存在，更不用说继续保持蓬勃发展并以自己的方式实现创新。”苹果公司CEO蒂姆-库克已经加入到技术企业的抗议阵营...

ZD至顶网个人商用频道 01月31日 国际报道：苹果公司CEO蒂姆-库克表示，该公司“如果失去移民，苹果公司将不复存在，更不用说继续保持蓬勃发展并以自己的方式实现创新。”

苹果公司CEO蒂姆-库克已经加入到技术企业的抗议阵营，共同对美国总统唐纳德-特朗普发布的禁止来自七个主要穆斯林国家之移民进入美国这一行政命令表面不满。

“已经有很多人对昨天公布的行政命令深感忧虑，”库克本人在上周六发送给全球苹果员工的备忘录中写道。“我同意这一观点，我们不应支持这样的政策。”

特朗普发布的命令于上周五晚开始生效，其将对来自伊朗、伊拉克、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚以及也门的入境民众实施为期90天的禁令。

特朗普总统表示，这项命令旨在保护美国免受恐怖活动之影响，但高科技企业则指出这亦可能影响到为其工作的来自上述国家的众多无辜员工。各企业同时指出，这项命令可能损害技术创新并违反了关于平等、多样性及歧视等根本性原则。

在库克之前，谷歌、Facebook以及微软等众多技术企业也已经就此发声。上周五，有报道称谷歌公司CEO Sundar Pichai向超过100名海外员工发出提醒，表示应立即返回美国以避免被特朗普的行政禁令阻挡在国门之外。Pichai谈到了这项命令所带来的“沉痛个人代价”。而在上周六，微软公司CEO萨蒂亚-纳德拉则宣称其“作为一名移民及CEO”反对这项命令。

库克指出，苹果公司欢迎每一位人员，而无论其出身于哪个国家。

“苹果公司一直秉持开放原则，”他写道。“向每个人开放，无论其来自哪里、使用何种语言、热爱什么或者崇拜什么。我们的员工代表着世界上最为优秀的人才，我们的团队来自全球各个角落。”

以下为他发布的备忘录全文：

亲爱的团队，

在我本周与华盛顿政府官员的谈话当中，我清楚地表明，苹果公司深信移民群体的重要性——这一重要性既体现在我们公司之内，也体现在整个国家的未来当中。如果失去移民，苹果公司将不复存在，更不用说继续保持蓬勃发展并以自己的方式实现创新。

我听到很多人深切关注昨天发布的，关于限制七个穆斯林占多数国家对美移民入境的命令。我赞同大家对此抱持的担忧情绪，我们不应支持这样一项政策。

苹果公司中的一部分员工受到了昨天移民禁令的直接影响。我们的人力资源、法律以及安全团队将与这部分员工取得联系，苹果公司将尽我们所能为其提供支持。如果任何人对这项移民政策抱有任何疑问或者顾虑，我们将在AppleWeb上就这项移民政策提供资源作出解答。我们已经前往白宫解释了这项命令对我们的同事及企业所造成的负面影响。

正如我此前所多次指出，多样性使我们的团队更加强大。如果要用一句话来概括苹果人的品质，那么应该是其深切的同情心与支持力量。现在我们的这种品质仍然毫不动摇，且不受任何影响。我知道苹果公司中的每位成员也都有着同样的结论，以确保苹果公司中的每位成员都受到欢迎、得到尊重及重视。

苹果公司一直秉持开放原则，向每个人开放，无论其来自哪里、使用何种语言、热爱什么或者崇拜什么。我们的员工代表着世界上最为优秀的人才，我们的团队来自全球各个角落。

正如马丁-路德-金博士所言，“我们可能各自来自不同的船只，但现在我们身处同一条船上。”

蒂姆