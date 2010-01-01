换个角度看春晚，哪些技术在这里成功商用？

随着除夕夜的到来，中国人终于迎来了真正意义的新年。而春晚，从三十五年前开始，已经成为大多数国人的“年夜饭最佳搭档”。无论你是赞美，或是吐槽，或是批评，春晚，在社交媒体网络发达的今天，无疑成为年初最大的热点话题，部分科技企业也发现...

ZD至顶网个人商用频道 01月30日 北京消息（文/孙斌）：随着除夕夜的到来，中国人终于迎来了真正意义的新年。而春晚，从三十五年前开始，已经成为大多数国人的“年夜饭最佳搭档”。无论你是赞美，或是吐槽，或是批评，春晚，在社交媒体网络发达的今天，无疑成为年初最大的热点话题，部分科技企业也发现，春晚是一个展示技术商业化应用的绝佳平台。 那么我们不妨换个角度来重新审视一下今年的春晚，看看究竟那些技术在这里成功的商用了。

智能可穿戴的应用：《清风》

作为今年央视春晚上较为富有创意的节目之一，《清风》首次将舞蹈与科技相结合，将舞者动作与光影效果成功结合。

在这支舞蹈中，场上160多名舞者均佩戴智能手套，该手套整合了内嵌有英特尔Curie模块的LED发光板。借助这一装备，每位舞者都可通过对手中的水晶球的灵活操控，来舞台整体的光影视觉效果。

佩戴智能手套的演员们

当然，包括手套设计、灯光控制以及软件编程等一整套解决方案，都是由英特尔提供的。

据了解，作为此次表演成功上演的关键，英特尔Curie模块是一个具备设计灵活性的微型硬件产品，载有英特尔Quark SE 系统芯片（SoC），功耗极低，非常适用于那些“始终运行”的应用程序，例如健康类、运动类、社交通知类应用。英特尔Quark SE 系统芯片（SoC）所集成的模式分类引擎可以快速精确地识别不同的动作。作为完整的低功耗解决方案，英特尔Curie模块能够提供计算、动作传感器、低功耗蓝牙、电池充电功能，以及可以优化传感器数据分析的模式匹配功能，从而快速轻松地识别行为和动作。该模块被封装至一个非常小的外形设计中，能够运行专为其开发的全新软件平台。

英特尔中国区市场部总监张怡璠表示，“这次英特尔与央视春晚的首度牵手，正是以创新为纽带，让科技与艺术尽情碰撞，展现前所未有的魅力，为观众带来最佳体验。”此次合作，也为近年来发展方向不明的可穿戴设备市场提供了全新的商用场景，2017年，该品类产品及相关解决方案的市场份额或将上升。

无人机的登台：《满城烟花》

如果说智能可穿戴产品可以为舞者带来多样化的舞蹈表现形式，那么，无人机编队则在本次春晚成为了强大的编舞群体。

当然，去年大疆无人机已经在春晚成功亮相，也奠定了今年无人机编队上春晚的基础。在《满城烟花》的对唱中，50架DOBBY口袋无人机群的编队飞行表现成为了春晚创新的又一亮点。

据了解，无人机编队飞行技术在春晚进行表演是经过多次实验以及调整才最终得以实现的。DOBBY无人机背后的零度智控团队，通过采用动作捕捉定位等技术，成功在声、光、电混杂的央视一号演播厅这一复杂场景下实现无人机编队的准确飞行，这足以证明无人机编队飞行这一技术已经可以成熟的进行商用表演的应用了，也将为无人机开辟一个更加广阔的市场。

VR直播：全程春晚

此次，央视春晚还创新的采用了去年一度火热的VR技术进行全程的全景视频直播。

据了解，此次春晚的VR直播团队分别在演员入口、化妆间、演员过道等地方安置了4台全景摄像机。同时，还实现了四川、桂林、哈尔滨以及上海分会场的VR全景视频的输入、录制与分发。

观众则是通过央视影音、央视综艺春晚和央视资讯三个移动端app进行VR视频的观赏。

尽管目前并没有得到此次通过VR观看春晚观众人数的数据，但这样大型的晚会都可以进行VR直播，无疑确定了VR直播在大型演出表演直播方面还是具有其独特的优势，2017年中，或许将得到进一步的发展。

其实，无论春晚究竟得到观众怎样的口碑，从这些新技术的应用不难看出，春晚团队的还是在努力的用科技来改变用户的观赏体验，而从实际的效果来看，这些技术也确实可以为春晚带来更好的表现形式，为艺术表演带来更多新型的表演形式，从而进一步证明这些新技术的确有商用化落地的可能。