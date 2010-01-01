高通表示：5G是自电发明以来最重大的事情

您的下一次无线升级不仅仅是获得更快的网络电影播放速度。高通公司正在将5G作为我们未来连接的关键。高通将5G和电力相提并论。这是很大的名头，但高通已着眼于5G这一未来...

ZD至顶网个人商用频道 01月07日 拉斯维加斯报道：您的下一次无线升级不仅仅是获得更快的网络电影播放速度。高通公司正在将5G作为我们未来连接的关键。

高通将5G和电力相提并论。这是很大的名头，但高通已着眼于5G这一未来。

CES上我们已经见到智能机器人，自动无人机和墙纸电视，下一代无线技术看起来似乎并不重大。 但高通表示，它将改变社会，这是我们自从有电以前所未见的生活方式。

对于任何认为5G只是3G和4G迭代的人来说，高通CEO斯蒂芬·莫伦科夫(Stephen Mollenkopf)在他的主旨演讲中阐述了为什么下一代移动连接技术不仅仅是让你的手机能播放4K网络视频那么简单。

5G在于连接性。

这样思考吧：如果3G让我们迎来了图片时代，4G则让我们获得了视频，而5G将我们与整个世界连接在一起。

莫伦科夫说：“5G将是一种新型网络，以前所未有的规模，速度和复杂性支持广泛多样的设备。5G将产生电力或汽车那样的影响，它会对整个经济，并使整个社会受益。”这是来自一家生产微型芯片厂商的豪言壮语，但却相当契合高通今年的主题演讲。

在高通看来，我们超连接的未来将会有三个关键点：VR，物联网和关键任务的连接，比如自动驾驶汽车和医疗保健。下一代5G当然速度飞快，这是理所应当的，你能够在18秒下载一部4K电影。但5G不仅于此：它具有非凡的低延迟。

当然，这听起来没什么吸引人的，但延迟低至1毫秒时，实时VR和自动驾驶汽车就能够成为我们日常生活的一部分。

VR方面，高通再次展示了其全新的Snapdragon 835芯片。该芯片可以让高通的合作伙伴制造出更小更轻的设备，并提供更多的处理能力。具体到现实世界中，实时VR播放将具有更好的音频质量和图片分辨率。因此，你的下一代VR音质会很棒，下一代VR篮球比赛将如水晶般清晰。

物联网方面，早期的物联网可能令我们感到混乱，但高通指明了一个未来，每个数字设备可以彼此通信，无需电缆和安装手册。具体到现实世界中，智能健康可穿戴设备可以检测到跌倒，与救护车沟通，并通知当地的医生报告你的状况。

最后，我们听到关键任务应用，比如无人驾驶汽车和无人机。

高通公司推出了Snapdragon Flight开发平台，芯片重量比AAA电池还轻，无人机无需外部计算即可感知和映射环境。具体到现实世界中，你将看到未来执行紧急救援任务的是在空中飞行的无人机。

当然，高通当然有很多伟大的想法，我们在CES展会现场已经看到它们中的一些，即使这些只是概念的验证。