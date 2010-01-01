BAPCo：SYSmark 2014 SE 让PC效能测试标杆近在咫尺

在提到PC效能时，有一个名字一定要被提及，那就是——SYSmark。你或许感到陌生，但它确确实实影响了PC相当一段时间的测试历史。事实上，在提及SYSmark时，BAPCo是一个不能忽略的名字。

ZD至顶网个人商用频道 01月06日 北京消息（文/HDD）：如今，不同行业对于电脑都有着不同的解读，它既是前沿科技产品，也是非常重要的生产力工具。尤其是对于大多数朝九晚五忙碌于写字楼间的白领而言，一台高效的办公PC就犹如手中的一把利器。

如何保证高效率这也是企业一直在探寻的问题。一台高效的PC绝不仅仅是硬件配置的参数堆砌，与其相反，PC的性能、运行速度、稳定性都是决定生产效能的因素。PC运行速度快，就能大大提升工作效率，然而PC运行缓慢、卡顿，不仅影响了效率，还让人有种想撞墙的冲动。

此外，在大多数企业里，还存在一些让人纠结的问题。比如，电脑总是处于还“能用”的状态，但是“能用”与“好用”之间，耽误的时间、效率，以及在办公室造成的消极影响却没有被计入成本。为此，企业在力争高效生产力之时，就必须要采取一些措施来“防患于未然”。

在提到PC效能时，有一个名字一定要被提及，那就是——SYSmark。你或许感到陌生，但它确确实实影响了PC相当一段时间的测试历史。事实上，在提及SYSmark时，BAPCo是一个不能忽略的名字。其实很多人并不熟知这个组织，但它的“丰功伟绩”就在于PC效能领域的25年底蕴。

BAPCo这个组织与PC效能有啥关系？

BAPCo（Business Applications Performance Corporation）为非营利的产业联盟，成员包括领导性的独立测试实验室、电脑硬件制造商、半导体制造商，以及软件发行商。

目前该组织共有20家会员，包含宏碁、ARCIntuition、ChinaByte、 CNET、仁宝、Dell、Hitachi、HP、Intel、 英业达、LCFC、Lenovo、Microsoft、 和硕、广达电脑、Samsung、Toshiba、 WesternDigital、纬创资通、Zol等， 并且在全球50多个国家中被大量使用，受到政府机关、电脑厂商、及媒体的广泛采用及信任。

从诞生至今，BAPCo已有25年历史，BAPCo此次进军亚洲市场，除了引进最新版本的SYSmark 2014 SE，宣导测试软件的重要性之外，更为重要的目的在于号召亚洲的科技大厂一同加入到BAPCo的队列，共同制定符合个人电脑发展的测试工具。

尽管，当下很多人认为伴随著处理器效能日益进步，效能测试软件的重要性不若以往。但BAPCo联盟董事Tony Freitas认为，这是一个错误的观念。

他表示，“现今消费者已无法透过处理器的运算时脉，判断个人电脑拥有的资料处理能力，而且处理器时脉高低与执行应用软件的效能并非全然有关，因此反而凸显测试软件的重要性，也是促进BAPCo持续推出新版SYSmark的原因。”

SYSmark 2014 SE：PC性能测试标杆软件

SYSmark，是由BAPCo推出的一整套用于测试电脑的商业运算性能和制作性能的软件。简单来说，它可用于考察整机及配件产品（主要是CPU及芯片组的测试）的性能和稳定性。

事实上，自1991年开始，SYSmark效能标杆测试就受到全球IT管理人员、电脑OEM厂商、媒体和分析师的广泛采用。SYSmark软件是通过在以真实、贴切的应用软件以及模拟真实用户在计算机上的操作来得出计算机的性能数据。

它能够采用科学的方法将广泛的调查结果归结为一种可应用的模式，并且结合多种测试软件的理念来评估一套系统的性能。使用者可以通过它得到不同平台之间的数据并加以对比，该数据具备一致性和可靠性。这就如同BAPCo组织在建立之初的愿景：在真实的应用环境下，进行有价值的系统性能评估。

而SYSmark 2014 SE（第二版）在此基础上更近一步延伸，除了既有的应用程软件效能测试外，还加入反应速度情境来模拟使用者在日常使用时所遇到的诸多使用体验痛点，包括执行任务、多分页式网页浏览、视频处理、文件压缩、程序安装等等。

此外，SYSmark 2014 SE还加入一项新功能——测量能源消耗的功能，让企业及政府单位能够消耗电量纳入其内部成本的采购预算之中。

BAPCo行销总监Nathan Harley解释，各品牌个人电脑的能源消耗迥异，即便用电量仅有2%差异，但当企业内部电脑数量达到数百台之后，此些许电力消耗差异势必会累积成可观的费用，长期下来势必会垫高整体营运成本，是采用人员不可忽视的重点。而SYSmark 2014 SE能恰好解决这个难题，他认为新版SYSmark势必将在市场上刮起旋风。

继SYSmark 2014 SE之后，BAPCo也透露，正在规划2017年1月发表新版 TabletMark，并会依照市场趋势加入更健全的Android、iOS 以及 Windows各大平台测试机制，为多种装置提供有意义的实际应用比较。最新TabletMark版本将全面支持微软的Universal Windows Platform，这意味着可以同时评测性能及电池续航能力，也支持自动化测试。